Из-за ночного марафона в среду в Тель-Авиве будут перекрыты многие улицы. Полный список

Полиция завершила подготовку к проведению массового марафона "Мируц Лайла", который пройдет в Тель-Авиве в среду, 17 апреля, с 20:00 до 24:00. Обеспечивать порядок на марафоне и безопасность его участников будут сотни сотрудников полиции, на ключевых улицах, ведущих к маршруту марафона, будут установлены блокпосты.

В связи с марафоном в 18:45 для движения транспорта будут перекрыты следующие улицы:

Шдерот Роках на участке от Шитрит до Ибн Гвироль в обоих направлениях

Бней Эфраим от КаКаЛь до Шитрит в южном направлении

Айзик Ремба в направлении Шдерот Роках от площади Драйв Ин

Иерухам Мешель в сторону Шдерот Роках от спуска на Аялон Даром

Ибн Гвироль от Шдерот Роках до Шауль а-Мелех в обоих направлениях

Иегуда а-Маккаби в направлении Ибн Гвироль от площади Милано (Мирьям а-Хашмонаит)

Шдерот Нордау в направлении Ибн Гвироль от улицы Иешуа Бин-Нуна

Пинкас в направлении Ибн Гвироль от улицы Вайцман

Жаботински в сторону Ибн Гвироль от Ремез до Иешуа Бин-Нуна

Арлозоров в сторону Ибн Гвироль от улицы Вайцман

Блох в сторону Ибн Гвироль от улицы Арлозоров

Малкей Исраэль в сторону Ибн Гвироль от Шдерот Хен

Шдерот Хен в сторону Малкей Исраэль от улицы Нецах Исраэль

Бен-Гурион от Ибн Гвироль до Бен Иегуда в обоих направлениях

Шломо а-Мелех от Аль-Харизи до Бен Иегуда в обоих направлениях

Дизенгоф от Арлозоров до Шдерот Хен в обоих направлениях

Йуд-Ламед Гордон от Дов Хоз в сторону Дизенгов

Фришман от Рейнес до Дизенгоф

А-Мелех Джордж от а-Невиим до Шдерот Бен Цион в обоих направлениях

Будут перекрыты выезды на Аялон с улицы Роках – на Аялон Даром и Аялон Цафон

Будут также перекрыты для движения транспорта улицы, пересекающие маршрут марафона, и будет запрещена стоянка автомобилей по маршруту марафона.

Полиция обращается к общественности с просьбой воздержаться от использования автомобилей на перекрытых улицах и от заезда на эти улицы. Рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Получить информацию об изменениях маршрутов и о движении общественного транспорта можно будет на сайтах автобусных компаний и в транспортных приложениях. Уточнять список перегороженных улиц и маршруты объезда можно при помощи приложения Waze.