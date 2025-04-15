BBC: ХАМАС отверг предложение Израиля по сделке с заложниками

Телеканал BBC со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник сообщил, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о сделке, включающее пункт о разоружении террористической группировки.

"Израильское предложение, переданное через Египет, призывало к разоружению ХАМАСа без каких-либо обязательств со стороны Израиля прекратить боевые действия и выйти из сектора Газы. Поэтому ХАМАС решительно отверг это предложение", – цитирует слова источника сайт BBC.

Днем ранее телеканал "Аль-Маядин" опубликовал подробности, касающиеся израильского предложения.

По данным телеканала, речь идет о прекращении боевых действий в секторе Газы на 45 дней, при этом в первый же день из плена будет освобожден военнослужащий Идан Александр, имеющий гражданства Израиля и США.

На второй день – Израилю будут переданы пятеро живых заложников в обмен на освобождение 66 террористов с "кровью на руках" и еще 611 палестинцев, отбывающих сроки в израильских тюрьмах.

На третий день должны начаться переговоры о демилитаризации сектора Газы и судьба палестинского анклава после войны.

На третий день должны возобновиться поставка гуманитарной помощи и гуманитарных грузов в сектор Газы, включая сборные домики и технику для строительства. Силы ЦАХАЛа должны быть выведены с территорий, которые были заняты израильскими военными в последние недели.

На седьмой день будут освобождены еще четверо заложников в обмен на 54 террористов с "кровью на руках" и 500 заключенных, арестованных после 7 октября.

На 10-й день сделки ХАМАС предоставит информацию об остающихся в его руках заложниках, а также погибших израильтянах, тела которых удерживаются в Газе.

На 20-й день сделки ХАМАС передаст Израилю тела 16 погибших заложников в обмен на тела 160 палестинцев.

Предполагается, что к 45 дню будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, при этом арабские страны и США выступят гарантами сделки.

В документе также говорится, что режим временного прекращения огня может быть продлен в случае достижения сторонами определенных договоренностей.