Телеканал "Аль-Маядин" опубликовал предложенный Израилем проект соглашения с ХАМАСом

Телеканал "Аль-Маядин" утверждает, что в его редакции находится проект соглашения между Израилем и ХАМАСом, который обсуждается сторонами в последние дни. Документ, описывающий порядок обмена заложниками и заключенными, был составлен Израилем.

По данным телеканала, речь идет о прекращении боевых действий в секторе Газы на 45 дней, при этом в первый же день из плена будет освобожден военнослужащий Идан Александр, имеющий гражданства Израиля и США.

На второй день – Израилю будут переданы пятеро живых заложников в обмен на освобождение 66 террористов с "кровью на руках" и еще 611 палестинцев, отбывающих сроки в израильских тюрьмах.

На третий день должны начаться переговоры о демилитаризации сектора Газы и судьба палестинского анклава после войны.

На третий день должны возобновиться поставка гуманитарной помощи и гуманитарных грузов в сектор Газы, включая сборные домики и технику для строительства. Силы ЦАХАЛа должны быть выведены с территорий, которые были заняты израильскими военными в последние недели.

На седьмой день будут освобождены еще четверо заложников в обмен на 54 террористов с "кровью на руках" и 500 заключенных, арестованных после 7 октября.

На 10-й день сделки ХАМАС предоставит информацию об остающихся в его руках заложниках, а также погибших израильтянах, тела которых удерживаются в Газе.

На 20-й день сделки ХАМАС передаст Израилю тела 16 погибших заложников в обмен на тела 160 палестинцев.

Предполагается, что к 45 дню, будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, при этом арабские страны и США выступят гарантами сделки.

В документе также говорится, что режим временного прекращения огня может быть продлен в случае достижения сторонами определенных договоренностей.

Отметим, что ранее источник в Египте сообщил, что любое постоянное соглашение будет включать полное разоружение ХАМАСа, на что представители террористической группировки ответили отказом.

13-14 апреля в Каире проходили переговоры между представителями ХАМАСа и Египта. Делегацию ХАМАСа возглавлял член политбюро этой террористической организации Халиль аль-Хайя. Египетских переговорщиков возглавлял генерал-майор Хасан Махмуд Рашад, глава службы общей разведки (GIS). Источник в Египте сообщил журналистам, что любое постоянное соглашение будет включать пункт о полном разоружении ХАМАСа.

Источник в руководстве ХАМАСа в интервью "Аль-Араби аль-Джадид" опроверг слухи о готовности сдать оружие, подчеркнув, что это оружие "принадлежит палестинскому народу". Этот источник пояснил, что "в целом в последнее время было выдвинуто множество предложений по выполнению условий Израиля в отношении оружия и лидеров сопротивления". "Это предложения, которые единогласно отвергли все фракции сопротивления, а не только ХАМАС", – заявил он.