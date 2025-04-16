ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика "Нухбы", причастного к убийству 5 военнослужащих в 2014 году

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы ЦАХАЛа и ШАБАКа ликвидировали боевика подразделения "Нухба" террористической организации ХАМА Махмуда Ибрагима Хасана Абу-Хасиру.

Абу-Хасира, ликвидированный ударом с воздуха несколько дней назад, был правой рукой командира бригады города Газы в ХАМАСе Изз ад-Дина Хадада. 28 июля 2014 года он участвовал в нападении на Нахаль-Оз 28 июля 2014 года, когда были убиты пять израильских военнослужащих.

Тогда во время проведения ЦАХАЛом антитеррористической операции "Нерушимая скала" в Газе группа боевиков "Нухбы" под командованием Уасима Абу Шаабана (уничтожен 1 августа 2024 года в Тегеране вместе с Имаилом Ханией) проникла через туннель в район кибуца Нахаль-Оз и атаковала израильских военнослужащих. Боевиками были убиты пять бойцов ЦАХАЛа: сержант Даниэль Кедми, сержант Баркаи Ишай Шор, сержант Саги Эрез, сержант Дор Дери, сержант Надав Реймонд (всем им было от 18 лет до 21 года).