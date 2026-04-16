Внимание, розыск: пропала 56-летняя жительница Петах-Тиквы Талия Шамур

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 56-летней Талии Шамур, жительницы Петах-Тиквы. Последний раз ее видели вечером 15 апреля на улице А-Дрор в Петах-Тикве.

Приметы пропавшей: рост 1.55, среднего телосложения, каштановые кудрявые волосы, карие глаза. На ней были черные брюки и коричневый плащ.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Петах-Тикве по номеру 03-9393444.