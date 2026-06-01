Чемпионом мира по хоккею стала сборная Финляндии

В Швейцарии завершился чемпионат мира по хоккею. В овертайме финала финны одолели швейцарцев 1:0.

Победный гол на 71-й минуте забил Конста Хелениус.

По точным броскам 28:22 в пользу финнов.

Шутаут совершил Юстус Аннунен (Нешвилл Прэдейторз).

Сборная Финляндии пятый раз стала чемпионом мира.

Швейцарцы третий раз подряд завоевали серебряные медали.

Лучшим бомбардиром стал швейцарец Свен Андригетто (4 + 11).

7 голов в 8 матчах забил Рудольфс Бальцерс (Латвия).

Лучший вратарь - швейцарец Леонардо Дженони, отразивший 97.08 % бросков.