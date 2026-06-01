Нетаниягу и Кац отдали приказ ЦАХАЛу атаковать объекты "Хизбаллы" в Бейруте

Опубликовано официальное заявление правительства Израиля: "В связи с неоднократными нарушениями режима прекращения огня в Ливане террористической организацией "Хизбалла" и нападениями на наши города и граждан, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ Армии обороны Израиля атаковать террористические объекты в районе Дахия в Бейруте".

Накануне вечером телеканал "Кешет-12" сообщал, что Израиль направил официальный запрос американской стороне с просьбой разрешить расширение боевых действий в Ливане, включая авиаудары по Бейруту. По информации телеканала, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсуждал эту тему с госсекретарем США Марко Рубио. По словам источников, знакомых с содержанием беседы, Нетаниягу дал понять Рубио, что Израиль не намерен мириться с тем, что Бейрут остается для "Хизбаллы" безопасным убежищем, и что подобная неприкосновенность подрывает перспективы переговоров с правительством Ливана. По данным израильского источника, администрация Трампа демонстрирует готовность рассмотреть этот вопрос.