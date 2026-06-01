Израильский хайтек 2026: смена вектора развития, новое поколение стартапов и отток кадров

Согласно отчету о состоянии израильского хайтека, опубликованному Управлением инноваций, в 2025 году местный сектор высоких технологий обеспечил 50% экономического роста страны и рекордные 58% израильского экспорта. Среди других рекордов – 84 миллиарда долларов от "экзитов", слияний и поглощений и первичных эмиссий.

Отчет фиксирует несколько важных изменений в общей картине, сложившейся в отрасли в последние года.

Если в прошлые годы основной прирост шел за счет программного обеспечения и хайтек-услуг, то 2025 год стал годом роста сегментов, связанных с "железом". ВВП сегмента аппаратного обеспечения вырос на 16 миллиардов шекелей (20,7%), а количество работников в этом сегменте – на 8,9%, при том, что в сегменте ПО наблюдалась стагнация. В управлении связывают это с взрывным ростом ИИ и с резким спросом со стороны оборонного сектора.

Еще одним изменением, которое связывают с ИИ и с войной, стал первый за десятилетие рост количества новых стартапов. При этом доли традиционных сегментов, в которых появляются стартапы – программного обеспечения и кибербезопаности – снизились, тогда как выросла доля новых стартапов в оборонном секторе, космической отрасли, квантовых технологиях, инфраструктуре, медицине и энергетике.

Искусственный интеллект позволил сократить ресурсы, необходимые для запуска стартапов, однако картина венчурного капитала на текущий момент сохраняет тенденцию прошлых лет. Основные деньги идут в зрелые компании, тогда как количество малых раундов предварительных этапов продолжает сокращаться. Это существенно осложняет возможности выживания новых стартапов на ранних этапах.

Тревогу авторов отчета вызвало изменение демографической динамики. Впервые зафиксировано снижение числа сотрудников в сфере НИОКР в Израиле при параллельном расширении НИОКР-подразделений израильских компаний за рубежом. Кроме того, наблюдается рост перехода в заграничные подразделения израильских компаний работников руководящих должностей, которые традиционно находились в Израиле.