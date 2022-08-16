В результате "дружественного огня" около Туль-Карема погиб старший сержант Натан Фитуси

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала данные военнослужащего, погибшего в результате "дружественного огня", в районе деревни Шуэйка, недалеко от города Туль-Карем.

Это 20-летний старший сержант Натан Фитуси из Нетании, боец бригады "Кфир".

Сообщается, что военнослужащий был новым репатриантом из Франции.

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Сообщение о гибели военнослужащего передано его близким. Проводится расследование.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ран Кохав заявил в эфире радиостанции 103 FM, что, согласно данным первичного расследования, речь идет не о нарушении инструкций и правил открытия огня, а об ошибке в опознании.

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По словам Кохава, погибший военнослужащий покинул охранную вышку у разделительного заграждения, предупредив об этом. Когда он возвращался, его напарник принял его за террориста и действовал в соответствии с правилами открытия огня, включая предупреждение и требование остановиться.

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Поздно вечером 15 августа пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что были получены сообщения об атаке на израильских военнослужащих на границе Израиля и Палестинской автономии, в районе Туль-Карема. В СМИ излагались различные версии произошедшего: около деревни Шуэйка военнослужащих обстреляли из движущегося автомобиля. Говорилось также, что обстрел велся с двух сторон, после чего террористы скрылись. После проведения предварительной проверки армия передала, что сообщения об атаке на военнослужащих не подтвердились. По предварительным данным, две группы военнослужащих и сил безопасности, не зная о нахождении друг друга в одной зоне, начали стрелять.

Раненый военнослужащий на вертолете был эвакуирован в больницу, где позже была констатирована его смерть.