На Аялоне обнаружена граната: процесс нейтрализации привел к пробкам

Сотрудники дорожной полиции обнаружили гранату на обочине трассы номер 20 (Аялон). Инцидент произошел в районе развязки Роках. Скоростное шоссе было закрыто для движения транспорта, на место вызван полицейский сапер.

Речь идет о самом загруженном времени, в связи с инцидентом в районе образовались многокилометровые пробки. Полиция обратилась к водителям с призывом выбирать альтернативные маршруты.