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Израиль

На Аялоне обнаружена граната: процесс нейтрализации привел к пробкам

Транспорт
Полиция
время публикации: 16 декабря 2024 г., 09:41 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 09:47
На Аялоне обнаружена граната: процесс нейтрализации привел к пробкам
Avshalom Sassoni/Flash90

Сотрудники дорожной полиции обнаружили гранату на обочине трассы номер 20 (Аялон). Инцидент произошел в районе развязки Роках. Скоростное шоссе было закрыто для движения транспорта, на место вызван полицейский сапер.

Речь идет о самом загруженном времени, в связи с инцидентом в районе образовались многокилометровые пробки. Полиция обратилась к водителям с призывом выбирать альтернативные маршруты.

Израиль
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