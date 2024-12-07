Тысячи демонстрантов в Тель-Авиве призывают к немедленной сделке с ХАМАСом

Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против продолжающегося уже 428 дней пребывания сотни израильтян в плену террористической организации ХАМАС, состоявшейся в Тель-Авиве в субботу вечером. Протестующие прошли от базы Генштаба Кирия в направлении трассы Аялон, и были остановлены конной полицией, пытающейся не допустить перекрытие трассы.

Мать похищенного Матана Ценгаукера Эйнав Ценгаукер, выступая перед собравшимися, прокомментировала опубликованный в субботу видеоролик с ее сыном, заявила: "Никому не позволю помешать мне обнять тебя – ни премьер-министру, ни Бен-Гвиру, ни Смотричу!"

В полиции объявили шествие демонстрантов незаконным: для проведения демонстрации был заранее разрешен участок возле Кирии и закрыта улица Бегин. Однако после того, как "официальная часть" акции завершилась, и большинство участников разошлись, некоторые протестующие разожгли костры и мешали полиции потушить их.

После прибытия дополнительных сил полиции начались столкновение протестующих с полицейскими, демонстранты толкали сотрудников полиции и обзывали их террористами, после чего демонстрация была объявлена незаконной, и ее участников начали удалять с проезжей части.