Несмотря на угрозу увольнения, Бен-Гвир проголосовал против бюджета во втором чтении

На пленарном заседании Кнессета состоялось голосование по государственному бюджету во втором чтении. Несмотря на то, что депутаты от "Оцма Иегудит" голосовали против, бюджет был принят большинством голосов (59 против 57).

Первое голосование состоялось за несколько часов до этого. Министры от партии "Оцма Иегудит" не голосовали: министр по делам Негева и Галилеи Ицхак Вассерлаф отсутствовал в зале заседаний, министр наследия Амихай Элиягу не является депутатом, а сам министр национальной безопасности отказался ответить секретарю Кнессета, голосует он за или против бюджета.

По информации Ynet после первого голосования из окружения Нетаниягу предупредили Бен-Гвира, что "голосование против бюджета равносильно увольнению", от чего он отмахнулся: "Пусть увольняют".

После того, как удалось провести проект бюджета в первом чтении, представители коалиции заявили, что больше не поддадутся на шантаж партии "Оцма Иегудит" и ее лидера. А министр финансов Бецалель Смотрич обвинил Бен-Гвира в преследовании мелких политических интересов, назвав это недопустимым поведением во время войны.

Перед обсуждением бюджета глава "Оцма Иегудит" объявил, что его фракция не считает себя обязанной голосовать вместе с коалицией до тех пор, пока не будет отстранена от должности юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара.