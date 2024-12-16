"Оцма Иегудит" вновь снимает с себя коалиционные обязательства

Глава фракции "Оцма Иегудит" министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил об очередном мятеже в правительственной коалиции: из-за отмены встречи глав коалиции по вопросу отстранения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, его фракция начнет действовать на свое усмотрение.

"В последние недели фракции коалиции действуют независимо в различных сферах, – подчеркнул он, – С сегодняшнего вечера, и мы начнем действовать независимо, избирательно и на свое усмотрение".

Помимо отмены встречи по обсуждению увольнения юрсоветницы правительства, Бен-Гвир недоволен сокращением бюджета возглавляемого им министерства национальной безопасности в проекте госбюджета на 2025 год.

Отметим, что заседание об отстранении Гали Баарав-Миары с поста юридической советницы правительства было отменено в связи с тем, что многие участники заседания не смогли на нем присутствовать.