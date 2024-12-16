x
16 декабря 2024
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2024
|
16 декабря 2024
|
последняя новость: 18:56
16 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Оцма Иегудит" вновь снимает с себя коалиционные обязательства

Кнессет
Коалиция
Итамар Бен-Гвир
Оцма Иегудит
время публикации: 16 декабря 2024 г., 18:56 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 18:56
"Оцма Иегудит" вновь снимает с себя коалиционные обязательства
Chaim Goldberg/Flash90

Глава фракции "Оцма Иегудит" министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил об очередном мятеже в правительственной коалиции: из-за отмены встречи глав коалиции по вопросу отстранения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, его фракция начнет действовать на свое усмотрение.

"В последние недели фракции коалиции действуют независимо в различных сферах, – подчеркнул он, – С сегодняшнего вечера, и мы начнем действовать независимо, избирательно и на свое усмотрение".

Помимо отмены встречи по обсуждению увольнения юрсоветницы правительства, Бен-Гвир недоволен сокращением бюджета возглавляемого им министерства национальной безопасности в проекте госбюджета на 2025 год.

Отметим, что заседание об отстранении Гали Баарав-Миары с поста юридической советницы правительства было отменено в связи с тем, что многие участники заседания не смогли на нем присутствовать.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 декабря 2024

ШАС и "Яадут а-Тора": "Сначала закон о призыве, потом юридическая реформа"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 декабря 2024

Профессор Коэн-Элия: "Наша страна сходит с рельс". Интервью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2024

Левин возобновляет работу над юридической реформой: "БАГАЦ не оставил нам выбора"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2024

Опрос "Мидгам": "Ликуд" остается крупнейшей фракцией, но партии нынешней коалиции в меньшинстве