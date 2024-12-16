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Израиль

Государственный бюджет принят в первом чтении. Бен-Гвир не голосовал

Бюджет
Итамар Бен-Гвир
Кнессет
время публикации: 16 декабря 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 20:51
Государственный бюджет принят в первом чтении. Бен-Гвир не голосовал
Chaim Goldberg FLASH90

На пленарном заседании Кнессета был утвержден в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год. Депутаты от фракции "Оцма Иегудит", следуя объявленному главой фракции Итамаром Бен-Гвиром решению снять с себя коалиционные обязательства, проголосовали против.

Сам министр национальной безопасности предпочел не голосовать, отказавшись ответить секретарю Кнессета, голосует он за или против бюджета.

Израиль
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