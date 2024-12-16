Спецпредставитель ООН провел в Дамаске переговоры с лидером "Хайят Тахрир аш-Шам"

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл с визитом в Дамаск. Он стал первым представителем западной дипломатии, посетившим Сирию после свержения Башара Асада.

Педерсен провел переговоры с лидером группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмадом аш-Шараа, известным как Абу Мухаммад аль-Джулани, а также главой правительства Сирии Мухаммадом аль-Баширом.

Эмиссар ООН заявил о необходимости формирования инклюзивного переходного правительства, которое бы учитывало интересы всех общин и конфессий, создания условий для восстановления экономики Сирии и возвращения беженцев на родину. По его словам, ООН готова оказать помощь в этом процессе.