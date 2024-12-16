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Израиль

Законопроект о разделении полномочий юридического советника подан на рассмотрение Кнессета

Гидеон Саар
Юридическая реформа
Кнессет
время публикации: 16 декабря 2024 г., 17:21 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 17:21
Депутат Кнессета Мишель Бускила
Фото: пресс-служба кнессета

Депутат Кнессета Мишель Бускила ("Ямин Мамлахти") подал законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства.

Данный законопроект основан на схеме, разработанной председателем партии министром иностранных дел Гидеоном Сааром в бытность его министром юстиции. Законопроект призван решить проблему концентрации полномочий и структурного конфликта интересов, при котором тот, кто консультирует правительство и его министров, также уполномочен расследовать их деятельность и привлекать их к уголовной ответственности.

В пояснении к законопроекту указано, что такое положение вещей неминуемо создает напряжение между юридическим советником правительства и министрами, а также не позволяет юрсоветнику в полной мере выполнять обе этих функции.

В соответствии с законопроектом, полномочия по принятию решений о расследованиях и привлечении к ответственности выборных должностных лиц (депутатов Кнессета и членов правительства) должны перейти специальной комиссии, в которую войдут назначаемый председателем Высшего суда справедливости (БАГАЦа) отставной судья БАГАЦа, назначаемый министром юстиции бывший юридический советник правительства, назначаемый главным общественным защитником частный адвокат – его функция также позволит уравновесить естественную обвинительную направленность госпрокуратуры.

Гидеон Саар прокомментировал подачу этого законопроекта в ходе заседания фракции: "Разделить полномочия – лучше, чем уволить. Всегда лучше исправить, чем сломать, а исправить можно путем структурного изменения должности". Саар подчеркнул, что "разделение должности лучше, чем разделение народа".

Израиль
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