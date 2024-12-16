Обломки противоракеты пробили крышу дома на севере Иерусалима

Полиция действовала в понедельник вечером на месте падения обломков ракеты-перехватчика в районе Бейт-Ханина на севере Иерусалима. Противоракета уничтожила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена.

Обломок противоракеты пробил крышу жилого здания и упал в салон квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские и саперы обыскали местность в поисках дополнительных обломков, чтобы исключить возможную опасность для населения.

Ранее обломок противоракеты упал в поселке Лешем в Самарии.