Обломки противоракеты пробили крышу дома на севере Иерусалима
время публикации: 16 декабря 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 18:12
Полиция действовала в понедельник вечером на месте падения обломков ракеты-перехватчика в районе Бейт-Ханина на севере Иерусалима. Противоракета уничтожила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена.
Обломок противоракеты пробил крышу жилого здания и упал в салон квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.
Полицейские и саперы обыскали местность в поисках дополнительных обломков, чтобы исключить возможную опасность для населения.
Ранее обломок противоракеты упал в поселке Лешем в Самарии.
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