ЦАХАЛ представит отчет о 7 октября, в нем не будет персональных выводов

Как передают израильские СМИ, на следующей неделе ЦАХАЛ представит отчеты, посвященные обстоятельствам нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Отмечается, что отчеты не будут содержать персональных выводов.

Расследование касается четырех основных направлений, сообщает Walla. Первый рассказывает о доктрине ЦАХАЛа на направлении сектора Газы и концепции действий. Второй посвящен разведывательному аспекту, в том числе оценке противника и методов сбора информации. Третий, более точечный, – разведданным, поступавшим 6-7 октября, процессам передачи информации и принятия решений. Четвертый расскажет о действиях ЦАХАЛа по защите юга. Он затронет дивизию "Газа", Южный военный округ, разведку, ВВС и ВМС.

Согласно новостной редакции 12-го телеканала, этот отчет будет представлен 25 февраля. 26 ЦАХАЛ представит отчет, посвященный Кфар-Азе, 27 февраля – кибуцу Нахаль Оз, 3 марта – Нетив а-Асара. Отчеты об остальных населенных пунктах будут представлены до конца марта. Напомним, что 5 марта вступит в действие отставка начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви.

В ЦАХАЛе сообщают, что в ходе расследования был выявлен 41 очаг боевых действий. Генерал А-Леви посвятил отчету 230 часов своего времени. Также отмечается, что до публикации отчет будет представлен жителям населенных пунктов, причем молодежи – отдельно. Главная цель расследования - извлечение уроков на будущее.