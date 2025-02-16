35-летняя жительница Афулы обнаружена на полу своей квартиры с симптомами гипотермии

В течение двух дней женщина не отвечала на телефонные звонки знакомых. Придя ее проведать, они обнаружили ее на полу без сознания, и немедленно позвонили в "Маген Давид Адом".

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего отвезли ее в больницу "А-Эмек" в тяжелом состоянии.

В службе "Маген Давид Адом" обращаются к общественности с просьбой обращать внимание на своих пожилых и одиноких соседей, знакомых и родственников, созваниваться с ними каждый день и проверять их состояние, чтобы избегать подобных трагедий.