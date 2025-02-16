ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по автомобилям в центре Газы

ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по подозрительным транспортным средствам, которые двигались на север из центра сектора Газы по маршруту, который не был разрешен для перемещения автомобилей. Подчеркивается, что были атакованы транспортные средства, не прошедшие необходимую проверку, что противоречит условиям прекращения огня.

"Армия обороны Израиля вновь призывает жителей Газы подчиняться указаниям ЦАХАЛа, не приближаться к военнослужащим, размещенным в этом районе, и проходить через согласованные контрольно-пропускные пункты", – сказано в официальном сообщении.

Ранее источники в Газе сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю в районе Аль-Маграка, в центре сектора. В соцсетях публикуется видео горящей машины. Сведений об убитых и раненых не поступало.

Сегодня пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 16 февраля в южной части сектора Газы был нанесен авиаудар по "группе вооруженных людей, двигавшихся в сторону сил ЦАХАЛа". "ЦАХАЛ вновь призывает жителей Газы подчиняться указаниям армии и не приближаться к военным, дислоцированным в этом районе", – говорилось в официальном сообщении.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по "группе палестинских полицейских" к востоку от города Рафах (Рафиах), на юге сектора Газы. Согласно указанному источнику, двое были убиты, еще несколько ранены. Позже было заявлено, что еще один "полицейский" умер от полученных ранений. "Полиция" в Газе по сути является одним из подразделений террористической организации ХАМАС.

Источники в Газе также сообщали, что утром 15 февраля израильские военные открыли огонь в районе "Филадельфийского коридора", на границе между Египтом и Газой.