Израиль пока не разрешил провоз в Газу "караванов" и инженерного оборудования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отказался дать разрешение на ввоз "караванов" и тяжелого инженерного оборудования в сектор Газы, передает "Кан".

Решение было принято, несмотря на то, что ввоз временных сборных жилищ ("караванов") и тяжелой инженерной техники для проведения строительных работ были согласованы ранее в рамках сделки с ХАМАСом об условиях прекращения огня в Газе и "обмене пленными", отмечает корреспондент "Кан" Гили Коэн. В соглашении с ХАМАСом было оговорено, что Израиль позволит ввезти в Газу материалы и оборудование, необходимые для создания не менее 60 тысяч временных жилищ.

Политический источник заявил "Кан": "После консультаций по вопросам безопасности, проведенных под руководством премьер-министра, было решено, что вопрос о "караванах" будет обсуждаться в ближайшие дни. Израиль полностью координирует свои действия с Соединенными Штатами".

Данное решение Нетаниягу было принято после консультаций с членами кабинета министров по вопросу истечения поставленного президентом США Дональдом Трампом "дедлайна" для ХАМАСа.

Напомним, что Трамп требовал освобождения всех заложников, удерживаемых террористами в Газе, до полудня 15 февраля. Правительство Израиля поддержало это требование, однако согласилось на то, что 15 февраля в обмен на трех заложников были освобождены 369 палестинских заключенных, 36 из которых были приговорены к пожизненному заключению.

Катар и Египет, являющиеся посредниками на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом, усиливают давление на обе стороны, добиваясь начала переговоров по втором этапу сделки.

Нетаниягу настаивает на продолжении первого этапа, в рамках которого пытается добиться освобождения большего числа заложников.