WP: Израиль, вероятно, нанесет удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

Американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США пишет, что Израиль планирует нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы.

Авторы публикации Джон Хадсон, Майкл Бирнбаум и Эллен Накашима пишут, что, по оценке американской разведки, израильский удар отбросит ядерную программу Ирана всего на несколько недель или месяцев назад, но значительно усилит напряженность на Ближнем Востоке.

"Предупреждения о возможном ударе Израиля включены в многочисленные разведывательные отчеты, в финальный период деятельности администрации Байдена и в период начала работы администрации Трампа", – отмечается в публикации. Наиболее полным называется отчет, подготовленный в начале января разведывательным управлением Объединенного комитета начальников штабов и разведывательным управлением министерства обороны США.

Согласно этому отчету, Израиль, скорее всего, попытается нанести удар по ядерным объектам Ирана в Фордо и Натанзе в первые шесть месяцев 2025 года.

Израильское правительство, ЦРУ, Агентство военной разведки и Офис директора национальной разведки отказались от комментариев. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз сказал, что президент Дональд Трамп "ясно дал понять: он не позволит Ирану получить ядерное оружие". Хьюз отказался комментировать разведданные.

В докладе военной разведки изложены два возможных варианта удара, каждый из которых предполагает поддержку со стороны США в виде воздушной дозаправки, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки, говорится в публикации.

Первый сценарий предусматривает воздушную атаку израильских ВВС с пуском по целям баллистических ракет воздушного базирования (ALBM) за пределами иранского воздушного пространства. Второй сценарий более рискованный: самолеты израильских ВВС входят в иранское воздушное пространство и сбрасывают противобункерные ракеты BLU-109 на ядерные объекты.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что незадолго до окончания каденции Байдена американская разведка подготовила аналитический отчет, в котором говорилось, что Израиль рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана в 2025 году, надеясь воспользоваться слабостью Ирана. В докладе разведсообщества указывалось, что Израиль, скорее всего, будет оказывать давление на администрацию Трампа, чтобы та поддержала атаку. И, по мнению разведки, вероятность того, что США присоединятся к ударам, намного выше во время президентства Трампа, чем во время президентства Байдена. В документе также отмечалось: Израиль обеспокоен тем, что окно возможностей для противодействия ядерной программе Ирана стремительно закрывается. WSJ ссылается на два источника, знакомых с содержанием документа, подготовленного разведслужбой.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в недавнем интервью Fox News сказал: "Все думают, что Израиль с нашей помощью или с нашего одобрения придет и разбомбит их (иранцев) к черту. Я бы предпочел, чтобы этого не было... Есть два способа остановить их (иранцев): бомбами или подписанным листком бумаги... Я бы с удовольствием заключил с ними сделку, не бомбя их".