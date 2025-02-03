12 канал ИТВ: Нетаниягу хочет убрать из переговорной группы главу ШАБАКа Ронена Бара

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, глава правительства Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность удалить из переговорной группы по освобождению заложников руководителя ШАБАКа Ронена Бара.

Его место займет другой представитель Общей службы безопасности, который будет следовать указаниям нового руководителя переговорной группы министра Рона Дермера. Вопрос о перестановках в составе израильской делегации переговорной группы будет, в частности, обсуждаться во время встречи израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом.