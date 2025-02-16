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Израиль

В арабском секторе распространяется список "сотрудничающих с полицией"

Криминал в арабском секторе
время публикации: 16 февраля 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 19:58
В арабском секторе распространяется список "сотрудничающих с полицией"
Noam Revkin Fenton/Flash90

Неизвестными опубликован список, в который, как утверждают его создатели, вошли израильские арабы, сотрудничающие с израильской полицией. Список распространяется через соцсети и мессенджеры вместе с призывом "не молиться вместе с коллаборационистами, не заключать с ними браки, и при возможности мстить". Об этом написал сайт Ynet.

По данным Ynet, в список включены не только штатные сотрудники и волонтеры полиции, но и обычные граждане, не связанные ни с криминалом, ни с правоохранительными органами. Источник в полиции выразил серьезную обеспокоенность тем, что из-за подстрекательства могут пострадать невинные люди.

Тем временем полиция усилила охрану арабских сотрудников, добровольцев, а также членов их семей. Полиция ведет расследование, пытаясь установить "авторов" списка.

По данным издания, в список также были включены имена криминальных авторитетов, которые самостоятельно пытаются найти его авторов.

Израиль
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