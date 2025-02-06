"Ошиблись адресом": в дом репатриантов в Яффо бросили осколочную гранату

Федор Катасонов и Ксения Чудинова – репатрианты из России, снимающие часть дома в Яффо, – неожиданно для себя стали героями криминальной хроники, когда во двор их дома бросили осколочную гранату. Это произошло в ночь на вторник, около полуночи, когда Ксения и три их дочери спали, а Федор решил оторваться от работы и выгулять собаку. О происшествии он рассказал в Facebook.

Он увидел, как к их калитке кто-то подбежал и бросил что-то в сторону прохода в заднюю часть дома, и через несколько секунд раздался взрыв – настолько громкий, что его было слышно по всему Яффо и даже в Бат-Яме, о чем немедленно отозвались локальные группы и сообщества. Бросивший гранату сразу после этого убежал, сел на электрический велосипед или скутер и покинул улицу. По словам Федора, он ничего не кричал, не предупреждал, не угрожал, просто бросил гранату и убежал.

"Это все произошло на моих глазах, – рассказал Федор в беседе с Newsru.co.il. – Я вышел на веранду, и ее бросили мимо меня в коридор. Это было за углом от меня, поэтому в меня ничего не попало, вся волна ушла с другой стороны дома".

В результате взрыва гранаты в стене дома образовалась дыра, разбились окна в спальне, где как раз спала Ксения, все вокруг посекло осколками, а еще пропал интернет – видимо, осколки повредили распределительную коробку или перебили оптоволоконный кабель.

"В общем, чудо чудесное, что взрыв осколочной гранаты привел к такому небольшому материальному ущербу и не принес вреда здоровью, кроме недосыпа, пыльного воздуха и пачки убитых Ксюшиных слуховых рецепторов", – невесело шутит Федор.

На место происшествия прибыла полиция и саперы, прибежали местные парни-арабы и предложили помощь. Полиция возбудила уголовное дело. И полиция, и местные жители полагают, что нападение было ошибочным: ни у двух семей, живущих в нижней части дома, ни у их пожилых соседей, живущих наверху, нет ни врагов, ни связей с криминальным миром. Но речь идет о Яффо, городе со смешанным населением, и реальная цель покушения, по всей видимости, живет в одном из расположенных неподалеку домов.

Бросание гранаты в дом или стрельба в сторону дома – это известный способ запугивания или "предупреждения" в криминальном мире Израиля, с упором на арабский сектор. За последние недели подобные инциденты происходили также в Ришон ле-Ционе, Тверии, Петах-Тикве и других городах Израиля. В ряде случаев задержаны подозреваемые и предъявлены обвинения.

Федор и Ксения относятся к происшествию относительно спокойно: разбуженные взрывом дети не пошли в тот день школу и помогли убрать последствия. Одна из девочек сильно испугалась, родители организуют ей психологическую помощь. Последствия взрыва постепенно убирают, по состоянию на четверг, остались проблемы с отсутствием интернета, но техники обещают приехать завтра.

После публикации рассказа о происшествии Федор и Ксения получили множество предложений о помощи и от соседей, и от пользователей социальных сетей: "Поддержки мы получили море, – написал позднее Федор. – Десятки предложений помощи, очередь заделать дырку, множество предложений по переезду – от соседнего дома до Иерусалима, Беэр-Шевы, Берлина и Бали, а один хороший человек просто взял и перевел немного крипты, ничего не спрашивая. Спасибо вам большое, это очень приятно".

"Но я хочу ответить всем, кто писал нам про переезд. Я считаю, что после такого события переезжать неправильно. Если место вдруг потеряло безопасность, гораздо лучше его убрать, восстановить и приукрасить, чем покидать. По мере обновления, безопасность возвращается, а по мере отсутствия – нет. Разумеется, я это пишу с учетом того, что по факту риски у нас не увеличились. Разумеется, там где безопасность снижается объективно, оставаться не надо. Но мы любим наш район, он тихий и в целом безопасный. Здесь нет тех рисков, которые есть в чисто еврейских районах севернее и южнее нашего: там выносят квартиры, воруют велики, даже детские, там чаще бывают теракты и воздушные тревоги, соседи там бывают невыносимы: шумят, слушают адовый транс по ночам, устраивают неприятности, стучат. Сообщениями об этом и, главное, о том, что с этим нет сладу – только съезжать, полны местные группы. А у нас – совсем другое. Мы не запираем дверь дома уже три года, у нас на бульваре оставляют мотоциклы с ключами, а во дворах – неприкованные велики. У нас не может быть, чтобы не было сладу, потому что у нас – устоявшееся коммьюнити.

У нас никто не ворует, потому что здесь ты можешь напороться на людей, с которыми не хочешь связываться. У нас преступность организованная, поэтому хаотической мелкой преступности – той, с которой сталкивается обыватель в жизни, – практически нет.

Случилось крайне маловероятное событие – граната во двор. Это серьезное нарушение безопасности, несмотря на отсутствие жертв. И вообще, кажется, что кольцо сжимается: теракт в трамвае на соседней остановке, ракета в соседний двор, граната в наш. Но какова вероятность, что подобное произойдет снова? Близка к нулю, с учетом того, что мы не были целью. Повод ли это панически бросать это место и ехать незнамо куда незнамо в какое окружение? No way! Может быть, наш дом теперь – самое безопасное место в Яффо. Мы никуда не собираемся".