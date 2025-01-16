Глава АМАНа заморозил повышение бывшего командира разведки дивизии Газы

Начальник управления разведки Генштаба ЦАХАЛа (АМАН) Шломи Биндер принял решение приостановить временное назначение покидающего службу главы разведки дивизии Газы на должность в подразделении АМАН.

Вопрос о его назначении будет обсуждаться после получения результатов расследований действий и бездействия армии, разведки и других служб безопасности в преддверии "черной субботы" 7 октября 2023 года и во время войны.

Отметим, что назначение самого Шломи Биндера на пост командира управления разведки Генштаба ЦАХАЛа (АМАН) ." target="_blank">оспаривалась по причинам вопиющего провала разведструктур, результатом которого стала резня 7 октября. Организация "Лави" и семьи павших солдат подавали иск в БАГАЦ с требованием остановить процесс назначения.

В иске, который подал адвокат Ицхак Бам, подчеркивается, что бригадный генерал Шломи Биндер является одним из виновников серьезного сбоя в системе безопасности страны, результатом которого стала резня 7 октября. Шломи Биндер возглавлял оперативное управление Генштаба ЦАХАЛа, заняв эту должность 3 октября 2022 года. "Черная суббота" произошла ровно через год.