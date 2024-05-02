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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа объявила о серии назначений в "форуме Генштаба"

время публикации: 02 мая 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 20:15
Пресс-служба ЦАХАЛа объявила о серии назначений в "форуме Генштаба"
Tomer Neuberg/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что министр обороны Йоав Галант и начальник Генштаба Герци А-Леви приняли решение о повышении в звании командиров, отличившихся во время войны "Железные мечи", и назначении их на должности в "форуме Генштаба".

Командующим Центральный военным округом будет назначен бригадный генерал Ави Блюм, ему будет присвоено звание генерал-майора.

Командиром управления разведки Генштаба ЦАХАЛа (АМАН) будет назначен бригадный генерал Шломи Биндер, ему будет присвоено звание генерал-майора.

Командиром Северного корпуса и командиром корпуса маневрирования в сухопутных войсках будет назначен бригадный генерал Дан Гольдфус, ему будет присвоено звание генерал-майора.

На должность главы управления кадров будет назначен бригадный генерал Дадо Бар Калифа, ему будет присвоено звание генерал-майора.

Главой Управления информационных технологий, коммуникаций и кибернетической обороны будет назначен бригадный генерал Авиад Даган, ему будет присвоено звание генерал-майора.

В сообщении отмечается, что назначения войдут в силу в ближайшие месяцы.

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