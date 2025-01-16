Отложено утверждение сделки. "ХАМАС занимается шантажом"

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявила, что ХАМАС отказался от уже достигнутых договоренностей.

"ХАМАС пытается прибегнуть к шантажу, чтобы получить дополнительные достижения на последних этапах переговоров. ХАМАС отказался от того, что уже было согласовано с посредниками.

Правительство Израиля не будет созывать заседание военно-политического кабинета до тех пор пока посредники не объявят, что ХАМАС утвердил все, что было согласовано", - говорится в заявлении канцелярии.

В ночь на 16 января канцелярия главы правительства опубликовала сообщение, согласно которому ХАМАС пытается отказаться от параграфа соглашения, согласно которому Израиль имеет право вето на имена особо опасных террористов и лидеров террористических организаций, освобождения которых требовал ХАМАС.

"Они пытаются навязать нам включение имен этих террористов в список освобожденных. Я отдал распоряжение участникам рабочей группы не соглашаться на дополнительные компромиссы", - заявил Нетаниягу.