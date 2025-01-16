В деревне Аррабе произошла перестрелка между полицейскими и преступниками
время публикации: 16 января 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 20:28
Плановая операция по борьбе с преступностью в арабском секторе, проводившаяся полицией Северного округа в деревне Аррабе, привела к перестрелке между полицейскими и преступниками.
Согласно сообщению пресс-службы правохранительных органов, в полицейских стреляли и они открыли ответный огонь, тяжело ранив двух подозреваемых. Еще двое преступников были разоружены и задержаны.
Ссылки по теме