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Израиль

В деревне Аррабе произошла перестрелка между полицейскими и преступниками

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 16 января 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 20:28
В деревне Аррабе произошла перестрелка между полицейскими и преступниками
Пресс-служба полиции Израиля

Плановая операция по борьбе с преступностью в арабском секторе, проводившаяся полицией Северного округа в деревне Аррабе, привела к перестрелке между полицейскими и преступниками.

Согласно сообщению пресс-службы правохранительных органов, в полицейских стреляли и они открыли ответный огонь, тяжело ранив двух подозреваемых. Еще двое преступников были разоружены и задержаны.

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