В деревне Аррабе произошла перестрелка между полицейскими и преступниками

Плановая операция по борьбе с преступностью в арабском секторе, проводившаяся полицией Северного округа в деревне Аррабе, привела к перестрелке между полицейскими и преступниками.

Согласно сообщению пресс-службы правохранительных органов, в полицейских стреляли и они открыли ответный огонь, тяжело ранив двух подозреваемых. Еще двое преступников были разоружены и задержаны.