Урегулированы разногласия с ХАМАС по праву вето Израиля на освобождение террористов

Источники в Иерусалиме сообщили журналистам о том, что разногласия с ХАМАС относительно пункта, предоставляющего Израилю право налагать вето на освобождение убийц множества людей, являющихся символом террора, были урегулированы. О том, что последние препятствия к сделке устранены, ранее также сообщил Арье Дери на конференции партии ШАС в Иерусалиме.

Израильские СМИ цитируют источники, знакомые с ходом переговоров в Дохе, которые говорят, что обсуждается каждое имя в списке.

Для начала реализации соглашения необходимо, чтобы его утвердили члены военно-политического кабинета и правительства. Ожидается, что заседания состоятся в пятницу, 17 января. Если все будет идти по плану, уже в воскресенье, 19 января, в 12:15 вступит в силу соглашение о прекращении огня, в этот же день будут освобождены трое похищенных израильтян.

По информации Ynet, в ближайшие часы израильская делегация вернется из Дохи в Израиль.

Соглашение о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газы. Детали

В ночь на 16 января офис главы правительства Израиля передал: "Премьер-министр Нетаниягу недавно провел телефонную конференцию с переговорной группой в Дохе, которая доложила ему о попытке ХАМАСа в последнюю минуту отказаться от соглашений 27 мая. Помимо прочего, вопреки согласованному пункту, предоставляющему Израилю право налагать вето на освобождение убийц множества людей, являющихся символами террора, ХАМАС требует, чтобы личности этих террористов были в списке (на освобождение)". "Премьер-министр поручил переговорной группе придерживаться достигнутых договоренностей и категорически отвергнуть попытки шантажа со стороны ХАМАСа в последнюю минуту", – заявлял офис главы правительства Израиля.

Список заложников (33 человека), которые могут выйти на свободу по сделке с ХАМАСом

В четверг, 16 января, в рамках "психологической атаки" ХАМАС объявил, что после вчерашнего объявления о достижении соглашения ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по месту, где содержалась израильская заложница с первого этапа сделки. В заявлении ничего не было сказано о том, пострадала ли заложница.