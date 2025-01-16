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Израиль

Освобожденные заложники будут признаны пострадавшими от враждебных действий и получат инвалидность

Заложники
Битуах Леуми
время публикации: 16 января 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 18:17
Освобожденные заложники будут признаны пострадавшими от враждебных действий и получат инвалидность
AP Photo/Ariel Schalit

По данным новостной службы "Кешет", все заложники, освобожденные в рамках сделки с ХАМАСом, будут признаны пострадавшими в результате враждебных действий.

Из Института национального страхования ("Битуах Леуми") передали, что процент инвалидности будет установлен на уровне 50%, без необходимости проходить медицинскую комиссию.

Кроме того, похищенные получат единовременную выплату в размере 60 тысяч шекелей в дополнение к ежемесячным выплатам.

Новостная служба "Кешет" передает, что все виды медицинской и психологической помощи, которые потребуются освобожденным, будут финансироваться государством.

Ранее сообщалось, что специалисты министерства здравоохранения разработали новую программу по приему освобожденных заложников, в ней учитывается опыт приема и реабилитации освобожденных в ходе предыдущей сделки похищенных, а также принимается во внимание факт длительного пребывания людей в тяжелейших условиях.

Прежде всего, необходимо обеспечить освобожденным максимальную приватность и избежать их контактов со СМИ. Для этого в больницах, принимающих заложников, для них будет выделено отдельное крыло, доступ в которое будет запрещен для посторонних. Так освобожденные и члены их семей смогут почувствовать себя в большей безопасности.

В терапевтическую группу будут включены врачи различных специальностей для обеспечения скоординированной помощи всех необходимых видов. С самого начала заложникам будет оказываться эмоциональная, психиатрическая и психологическая поддержка.

Ожидается, что в больницах освобождаемые заложники проведут не менее четырех дней. Врачи ожидают, что из-за длительного недоедания и дефицита питьевой воды у них будет сильное истощение и проблемы с желудочно-кишечным трактом, и для них потребуется специальное питание.

Из-за сниженного иммунитета вследствии длительного содержания в жесточайших условиях и отсутствия медицинской помощи необходимо будет соблюдение строгих гигиенических мер.

В связи с длительным пребыванием в темноте и в подвальных условиях подземных туннелей необходимо будет обеспечить адаптацию заложников к свету. Из-за отсутствия движения у них возможен тромбоз вен и мышечная слабость, а также хрупкость костей по совокупности перенесенных лишений.

После поступления в больницы заложники пройдут осмотр у врачей-специалистов с судебно-медицинским документированием их состояния. Женщины детородного возраста пройдут тест на беременность.

Дальнейшая помощь пострадавшим будет включать также социальные услуги, помощь и поддержку по месту жительства, различные льготы и выплаты, сопровождение специалистов, которые будут оказывать всю необходимую помощь освобожденным заложникам и их близким.

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