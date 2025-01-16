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Израиль

"Психологический террор": ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ ударил по месту, где содержалась заложница

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 16 января 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 17:46
"Психологический террор": ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ ударил по месту, где содержалась заложница
Chaim Goldberg/Flash90

"Абу Убайда", спикер "Бригад Иззадина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа), заявил, что после объявления о достижении соглашения ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по месту, где содержалась израильская заложница, которая должна быть освобождена на первом этапе сделки. Представитель террористов ничего не сообщил о состоянии заложницы.

До начала реализации соглашения террористическая организация ХАМАС будет продолжать информационную войну и психологический террор.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки по всему сектору Газы были атакованы 50 целей. В ходе совместной операции с Общей службой безопасности (ШАБАК), штабом бригады "Газа", военной разведкой, с беспилотника ВВС был ликвидирован боевик спецназа ХАМАСа "Нухба" Мухаммад Хишам Захди Абу аль-Руса. По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик принимал участие 7 октября в резне на музыкальном фестивале "Нова".

Целями других атак были военные объекты, склады с оружием и боеприпасами, ракетные установки, мастерские по производству оружия, наблюдательные пункты, десятки боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".

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