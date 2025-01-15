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Израиль

Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп договорились о встрече в Вашингтоне

Газа
Заложники
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 15 января 2025 г., 23:43 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 23:49
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп договорились о встрече в Вашингтоне
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила о состоявшемся вечером 15 января телефонном разговоре Биньямина Нетаниягу с Дональдом Трампом.

Нетаниягу поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за его помощь в продвижении сделки по освобождению заложников и за усилия, благодаря которым удалось положить конец страданиями десятков заложников и их близких.

Премьер-министр подчеркнул свою приверженность возвращению всех заложников любыми средствами и приветствовал заявление избранного президента о том, что США будут сотрудничать с Израилем, чтобы Газа никогда не стала прибежищем для террора.

Лидеры договорились встретиться в ближайшее время в Вашингтоне, чтобы обсудить этот вопрос и другие важные темы.

Затем премьер-министр Нетаниягу поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за помощь в продвижении сделки по освобождению заложников.

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