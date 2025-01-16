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Израиль

Дом террориста, расстрелявшего пассажиров трамвая в Яффо, будет снесен

время публикации: 16 января 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 15:53
Дом террориста, расстрелявшего пассажиров трамвая в Яффо, будет снесен
Кадр из виджео пресс-службы полиции Израиля

ЦАХАЛ начал подготовку к сносу дома Мухаммада Масака – одного из террористов, совершивших три месяца назад теракт на остановке трамвая в Яффо. Масак, который был ликвидирован на месте преступления, был жителем Хеврона и находился в Израиле нелегально.

1 октября двое террористов из Хеврона совершили теракт в Яффо, расстреляв пассажиров трамвая, а затем прохожих на остановке. Были убиты семь человек, еще 16 человек были ранены. Ответственность за совершение этого теракта взял на себя ХАМАС.

Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

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