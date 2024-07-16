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Израиль

Семьи похищенных наблюдательниц требуют подписания сделки до поездки Нетаниягу в США

время публикации: 16 июля 2024 г., 13:07 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 13:09
Семьи похищенных наблюдательниц требуют подписания сделки до поездки Нетаниягу в США
Ayal Margolin/FLASH90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретится во вторник, 16 июля, с представителями форума "Их голос – семьи наблюдательниц", объединяющего близких похищенных террористами ХАМАСа наблюдательниц ("тацпитаниот") ЦАХАЛа. Нетаниягу встретится с родственниками похищенных наблюдательниц впервые с начала войны.

Штаб семей похищенных сообщил, что родители девушек – Наамы Леви, Лири Эльбаг, Карины Ариев, Даниэлы Гильбоа и Агам Бергер – потребовали срочной встречи с главой правительства: они требуют заключения соглашения с ХАМАСом как можно скорее, до поездки Нетаниягу в США и его выступления в Конгрессе.

В заявлении Штаба семей похищенных сказано, что во вторник вечером семьи захваченных террористами наблюдательниц опубликуют фотографии девушек, сделанные террористами в первые дни плена. "Тацпитаниот" находятся в руках ХАМАСа вот уже 284 дня.

Форум "Их голос – семьи наблюдательниц" около трех недель добивался встречи с главой правительства. На прошлой неделе близкие девушек направили письмо главе Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви после того, как ЦАХАЛ отказался предоставить им записи переговоров девушек-наблюдательниц во время их последней смены. Несколько семей получили эти записи, однако семьи девушек, которые в ночь нападения дежурили, не получили ничего. Близкие наблюдательниц указывают, что если в течение 21 дня им не предоставят видеозаписи и запись переговоров с участием их дочерей, они обратятся в БАГАЦ. Кроме того, близкие наблюдательниц добиваются создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября.

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