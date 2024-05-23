x
23 мая 2024
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2024
|
23 мая 2024
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Хагари о фильме с захваченными наблюдательницами: "То, что мы не смогли вас защитить – наш провал"

время публикации: 23 мая 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 20:56
Хагари о фильме с захваченными наблюдательницами: "То, что мы не смогли вас защитить – наш провал"
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари прокомментировал опубликованную накануне видеозапись с камер террористов ХАМАСа, захвативших 7 октября девушек-наблюдательниц на базе ЦАХАЛа в Нахаль-Оз.

"Даниэла, Карина, Лири, Агам и Наама. То, что мы не смогли вас защитить – наш провал. Мы за это в ответе, и мы обязаны вернуть вас домой. Этот фильм напоминает нам о долге вернуть вас домой вместе с 123 похищенными", – сказал официальный представитель израильской армии.

Хагари признал, что фильм заставляет задавать тяжелые вопросы, и главный из них – как такое оказалось возможным? "Ответственность и обязанность ответить на эти вопросы лежит на ЦАХАЛе – ответить прежде всего семьям, но также и СМИ", – добавил он.

Он также выразил уверенность, что события 7 октября должны стать предметом расследования не только внутри ЦАХАЛа, но и внешних комиссий. "В конце октября мы получили запрос, касающийся предупреждений перед резней. Наша обязанность перед общественностью дать ответ на этот вопрос", – подчеркнул контр-адмирал.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

Военный кабинет Израиля единогласно решил возобновить переговоры по заложникам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2024

Опубликованы видеозаписи захвата 7 октября девушек-наблюдательниц террористами ХАМАСа