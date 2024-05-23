Хагари о фильме с захваченными наблюдательницами: "То, что мы не смогли вас защитить – наш провал"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари прокомментировал опубликованную накануне видеозапись с камер террористов ХАМАСа, захвативших 7 октября девушек-наблюдательниц на базе ЦАХАЛа в Нахаль-Оз.

"Даниэла, Карина, Лири, Агам и Наама. То, что мы не смогли вас защитить – наш провал. Мы за это в ответе, и мы обязаны вернуть вас домой. Этот фильм напоминает нам о долге вернуть вас домой вместе с 123 похищенными", – сказал официальный представитель израильской армии.

Хагари признал, что фильм заставляет задавать тяжелые вопросы, и главный из них – как такое оказалось возможным? "Ответственность и обязанность ответить на эти вопросы лежит на ЦАХАЛе – ответить прежде всего семьям, но также и СМИ", – добавил он.

Он также выразил уверенность, что события 7 октября должны стать предметом расследования не только внутри ЦАХАЛа, но и внешних комиссий. "В конце октября мы получили запрос, касающийся предупреждений перед резней. Наша обязанность перед общественностью дать ответ на этот вопрос", – подчеркнул контр-адмирал.