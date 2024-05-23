Военный кабинет Израиля единогласно решил возобновить переговоры по заложникам

Утром 23 мая стало известно, что военный кабинет Израиля единогласно решил возобновить переговоры по сделке об условиях освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе. Об этом пишет журналист Амит Сегаль.

Заседание кабинета проходило в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме с вечера 22 мая.

Предложение по сделке с ХАМАСом было сформировано главой штаба по поиску похищенных генерал-майором запаса Ницаном Алоном. По данным радиостанции "Кан Бет", в обсуждаемом документе содержится компромисс по вопросу, вызывающему разногласия между Израилем и ХАМАСом.

На проведении этого заседания настаивали министры Йоав Галант, Бени Ганц и Гади Айзенкот.

Корреспондент корпорации "Кан" Гили Коэн в вечернем выпуске новостей на 11-м телеканале сообщила, что с ХАМАСом достигнута договоренность, что на первом этапе сделки будут освобождены женщины, как гражданские лица, так и наблюдательницы ЦАХАЛа. В документе, подписанном представителями ХАМАСа говорится, что первый этап – это "освобождение женщин по мере возможности".

Заседание кабинета состоялось вскоре после того, как по решению семей похищенных и с их разрешения израильские СМИ опубликовали видеозаписи с камер террористов "Нухбы", захвативших 7 октября в заложницы девушек-наблюдателей ЦАХАЛа на базе в Нахаль Оз. На этих кадрах показаны военнослужащие Наама Леви, Лири Эльбаг, Карина Ариев, Даниэла Гильбоа и Агам Бергер.