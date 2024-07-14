Правительство утвердило продление срока службы, его планируют распространить и на уже призванных

На заседании правительства был единогласно утвержден законопроект о продлении срочной службы до 36 месяцев: нововведение будет распространяться на всех призываемых в течение пяти ближайших лет, но правительство планирует распространить его ретроактивно на уже призванных на срочную службу.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара категорически против данного закона в нынешних обстоятельствах: она подчеркивает, что речь идет о несправедливом распределении гражданского бремени, и продление срока службы призывникам на фоне игнорирования государством тысяч молодых людей призывного возраста в ультрарелигиозном секторе – незаконно. Министр обороны Йоав Галант в ответ подчеркнул, что необходимо и продлить срок службы, и призвать "харедим", поскольку солдат не хватает.

Законопроект предусматривает различный срок службы для военнослужащих разных подразделений. Срок службы по умолчанию составит 32 месяца. Бойцы будут служить 36 месяцев. Министр обороны отдельным постановлением должен будет указать отдельные формирования, подразделения и должности, на которых срочная служба будет сокращена – при условии, что она будет составлять не менее 28 месяцев.

Предусмотрены и поощрения: те, кто прослужит более 28 месяцев обязательную службу, в период с 29-го месяца будут получать дополнительное вознаграждение. И хотя закон предусматривает изменения лишь с момента его вступления в силу, в руководстве оборонным ведомством говорят о намерении сделать его действие ретроактивным: то есть тем, кто уже служит, придется служить дольше, но за период от 32-го по 36 месяц службы они получат финансовую компенсацию.