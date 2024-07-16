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Израиль

Движение за чистоту власти просит БАГАЦ обязать государство призвать 63 тысячи ешиботников

время публикации: 16 июля 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 16:11
Движение за чистоту власти просит БАГАЦ обязать государство призвать 63 тысячи ешиботников
Chaim Goldberg/Flash90

Движение за чистоту власти подало в БАГАЦ иск, в котором утверждается, что Армия обороны Израиля уклоняется от выполнения решения БАГАЦа о немедленном призыве ультрарелигиозных молодых людей в армию. В иске содержится требование немедленного призыва 63 тысяч учащихся ешив и колелей.

Истцы приводят всю историю вопроса призыва учащихся ультрарелигиозных заведений, начиная с соглашения "Торато умануто" ("Изучение Торы – его призвание"), появившегося сразу после создания Государства Израиль, и заканчивая недавним вердиктом БАГАЦа о том, что государство не имеет права полностью освобождать от призыва учащихся ешив. Истцы подчеркивают, что государство продолжает игнорировать закон и принцип равенства, создав дискриминационную ситуацию.

Движение за чистоту власти обвиняет государство в выборочном правоприменении: несмотря на острую нехватку людей в свете продолжающейся войны, ЦАХАЛ воздерживается от призыва ешиботников.

"По сообщениям СМИ, ЦАХАЛ планирует разослать повестки только 3000 учащихся ешив, которые зарегистрированы в "Битуах Леуми" в качестве работающих", – сказано в иске, авторы которого подчеркивают, что призыву по возрасту подлежат 63 тысячи "харедим".

Отметим, что одновременно с публикацией информации о подаче иска, появились сообщения о том, что повестки 3000 учащимся ешив и колелей будут разосланы уже в ближайшее воскресенье.

Израиль
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