"Стук по воротам": ЦАХАЛ атаковал ворота Генштаба сирийской армии в Дамаске
время публикации: 16 июля 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 13:11
Пресс-службы Армии обороны Израиля сообщает, что некоторое время назад ЦАХАЛ демонстративно атаковал ворота комплекса генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска в Сирии.
"ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и действиями против друзского гражданского населения на юге Сирии, – сказано в официальном сообщении. – В соответствии с указаниями политического руководства в районе нанесен удар, ЦАХАЛ готов к различным сценариям".
Сообщается. что в соответствии с оценкой ситуации было принято решение о переброске дополнительных сил на север Израиля в район границы с Сирией.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025