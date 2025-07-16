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Израиль

"Стук по воротам": ЦАХАЛ атаковал ворота Генштаба сирийской армии в Дамаске

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
Друзы
время публикации: 16 июля 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 13:11
"Стук по воротам": ЦАХАЛ атаковал ворота Генштаба сирийской армии в Дамаске
AP Photo/Ghaith Alsayed

Пресс-службы Армии обороны Израиля сообщает, что некоторое время назад ЦАХАЛ демонстративно атаковал ворота комплекса генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска в Сирии.

"ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и действиями против друзского гражданского населения на юге Сирии, – сказано в официальном сообщении. – В соответствии с указаниями политического руководства в районе нанесен удар, ЦАХАЛ готов к различным сценариям".

Сообщается. что в соответствии с оценкой ситуации было принято решение о переброске дополнительных сил на север Израиля в район границы с Сирией.

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