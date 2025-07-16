Лидеры друзской общины Израиля объявили всеобщую забастовку и "дни гнева"

Лидеры друзской общины объявили траур по погибшим на юге Сирии единоверцам. Они также объявляют всеобщую забастовку и "дни гнева", требуя от Израиля более эффективного вмешательства, чтобы добиться прекращения резни.

Шейх друзской общины Муафак Тариф в интервью "Кан" заявил, что друзы будут проводить массовые демонстрации протеста – и на Голанских высотах, и в Иерусалиме. Он также призвал остальных израильтян присоединиться к ним.

Десятки израильских граждан, представителей друзской общины, накануне пересекли израильско-сирийскую границу. "Если государство не помогает друзам, мы отправимся в ас-Суэйду сами, – утверждают они. – Мы будем сражаться за наших братьев, ведь там убивают детей, стариков, женщин, это хуже чем 7 октября. И все сидят молча".