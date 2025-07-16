Депутат от ШАС Авраам Бецалель подал заявление о выходе из Кнессета

Депутат от партии ШАС Авраам Бецалель подал заявление о выходе из Кнессета.

Председатель фракции ШАС Арье Дери заявил, что после заседания Совета мудрецов Торы, на котором было принято решение о выходе представителей партии из правительства, Авраам Бецалель обратился к нему с просьбой одобрить его отставку, чтобы освободить место для Йонатана Машрики, который до выхода партии из правительства был главой комиссии по здравоохранению.

По информации "Гаарец", на отставке Бецалеля настаивал Арье Дери после консультаций с членами Совета мудрецов Торы.

По данным новостной службы "Кан", религиозный юноша пожаловался на депутата Бецалеля, обвинив его в "неподобающих действиях". "Гаарец", в свою очередь, написал, что депутат должен уйти из Кнессета даже если речь идет о подозрениях, которые пока не были проверены и подтверждены.