16 июля ШАС примет решение о выходе из коалиции

16 июля Совет мудрецов Торы, духовные лидеры партии ШАС, примут решение по поводу дальнейшего пребывания партии в правительственной коалиции.

Обсуждение состоится на фоне кризиса вокруг закона о призыве. Ожидается, что ШАС вслед за "Яадут а-Тора" покинет правительство и коалицию.

Министр по делам религий Михаэль Малкиэли (ШАС) заявил, что высока вероятность принятия решения о выходе партии из правительства, однако это не означает незамедлительного развала коалиции. "Мы не присоединяемся к левому лагерю. Есть три месяца для продолжения переговоров. ШАС бережет Нетаниягу больше, чем "Ликуд" бережет Нетаниягу. Однако мы не можем оставаться в правительстве, в то время как учащиеся йешив, которых мы называем "Железным куполом" еврейского народа ходят в наручниках как последние уголовники", – сказал министр по делам религий в интервью "Кан Бет".

Министр по делам религий подверг резкой критике главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна. "Были достигнуты договоренности и компромиссы, однако в решающий момент оказалось, что Эдельштейн обманул нас и представил совсем иной законопроект. Эдельштейн твердо решил свалить это правительство", – сказал Малкиэли.

Накануне сообщалось, что в ходе переговоров с ШАС и "Яадут а-Тора", премьер-министр предлагал уволить Эдельштейна с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне в обмен на согласие ультраортодоксов остаться в коалиции. Однако в ШАС и "Яадут а-Тора" отклонили это предложение.

Если ШАС выйдет из коалиции, правительство Биньямина Нетаниягу станет правительством меньшинства и будет опираться на 51 голос в Кнессете. В то же время, оппозиции крайне сложно будет воспользоваться этим, чтобы свалить правительство, так как ШАС и "Яадут а-Тора" в ближайшее время не поддержат инициативы оппозиции по обвалу правительства. 27 июля Кнессет отправится на каникулы, которые продлятся до середины октября. В политической системе полагают, что после возвращения Кнессета с каникул буду объявлены досрочные выборы.