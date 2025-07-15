Эдельштейн о спорных пунктах закона о призыве: "Без них это - блеф, а не закон"

Председатель парламентской комиссии по внешним делам и безопасности депутат Кнессета Юлий Эдельштейн выступил с заявлением для прессы по поводу закона о призыве "харедим", над текстом которого он работал и который отвергли ультраортодоксальные партии.

Законопроект, представленный ультраортодоксальным партиям, предусматривает личные санкции в отношении уклонистов; санкции в отношении учебных заведений; высокой нормы призыва и быстрое увеличение этих показателей; активные меры по контролю и надзору за соблюдением закона.

Эдельштейн начал свое заявление с рассказа о том, что в течение многих месяцев он встречался с представителями различных секторов израильского общества, видел разочарование резервистов и слышал критику в адрес ультраортодоксальной общины. Все это время он считал, что новый закон – это историческая возможность исправить ошибки.

Эдельштейн отметил, что накануне атаки на Иран ему удалось предотвратить попытку развала правительства, в это же время была согласована с ультраортодоксальными партиями часть пунктов закона. "Но было ясно, что работа над формулировками закона не была завершена", – подчеркнул он.

О предложенном законопроекте Эдельштейн сказал: "Это закон, который отвечает потребностям ЦАХАЛа и приведет к уменьшению бремени действительной военной службы".

Эдельштейн подчеркнул: "Без основных пунктов закона, против которых выступают ультраортодоксальные партии, это будет не закон, а блеф".