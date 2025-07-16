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Ближний Восток

Сирийские источники сообщают о новом израильском ударе по Генштабу в Дамаске

Сирия
время публикации: 16 июля 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 16:10
Сирийские источники сообщают о новом израильском ударе по Генштабу в Дамаске
Кадр из видео/Соцсети

Сирийские источники сообщают, что Израиль нанес новый удар по Генштабу армии Сирии в Дамаске, но в отличие от предыдущего демонстративного удара по воротам комплекса, на этот раз удар был реальным и гораздо более сильным.

Взрыв показали в эфире сирийского телевидения: несколько ударов были нанесены по комплексу зданий Генштаба сирийской армии в Дамаске.

Ближний Восток
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