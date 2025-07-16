Сирийские источники сообщают о новом израильском ударе по Генштабу в Дамаске
время публикации: 16 июля 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 16:10
Сирийские источники сообщают, что Израиль нанес новый удар по Генштабу армии Сирии в Дамаске, но в отличие от предыдущего демонстративного удара по воротам комплекса, на этот раз удар был реальным и гораздо более сильным.
Взрыв показали в эфире сирийского телевидения: несколько ударов были нанесены по комплексу зданий Генштаба сирийской армии в Дамаске.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025