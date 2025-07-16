Сирийские источники сообщают о новом израильском ударе по Генштабу в Дамаске

Сирийские источники сообщают, что Израиль нанес новый удар по Генштабу армии Сирии в Дамаске, но в отличие от предыдущего демонстративного удара по воротам комплекса, на этот раз удар был реальным и гораздо более сильным.

Взрыв показали в эфире сирийского телевидения: несколько ударов были нанесены по комплексу зданий Генштаба сирийской армии в Дамаске.