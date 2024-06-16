Хагари: "Мы безопасно вернем население на север Израиля, это не обсуждается"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил перед представителями зарубежных СМИ, подчеркнув, что Армия обороны Израиля обеспечит безопасное возвращение израильских граждан в их дома на севере Израиля, и этот вопрос не подлежит обсуждению.

"Террористическая организация "Хизбалла" в Ливане усиливает атаки Израиля, – заявил Хагари. – С того момента, как "Хизбалла" решила присоединиться к войне, развязанной ХАМАСом 7 октября, она выпустила из Ливана по израильской территории более 5000 ракет, противотанковых снарядов и заминированных беспилотников – по израильским семьям, домам и поселкам".

"Возрастающая агрессия "Хизбаллы" ставит нас на грань гораздо более широкой эскалации, которая будет иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона, – продолжил контр-адмирал Хагари. – "Хизбалла" ставит под угрозу будущее Ливана, чтобы продолжать выполнять функции щита для ХАМАСа. Для террористов ХАМАСа, которые убивали стариков, насиловали женщин, сжигали детей и похищали евреев, мусульман и христиан во время резни 7 октября".

"И когда мы говорим, что не позволим седьмому октября вновь случиться ни на одной из наших границ – мы имеем в виду именно это, – подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа. – Из-за отказа "Хизбаллы" исполнять резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, из-за продолжающегося наращивания военного потенциала "Хизбаллы", из-за непрекращающихся обстрелов Израиля из района к югу от реки Литани на юге Ливана и из-за неспособности властей Ливана обеспечить соблюдение резолюции 1701, Израиль вынужден принимать все необходимые меры для защиты своих граждан, пока безопасность на границе с Ливаном не будет восстановлена".

"Так или иначе – мы обеспечим безопасное возвращение израильтян в их дома на севере Израиля, и это не подлежит обсуждению, – подчеркнул Хагари. – Террористические сателлиты Ирана продолжают втягивать наш регион в разрушительную войну. Израиль продолжит сражаться с иранской осью зла на всех фронтах, в Газе и в Ливане, добиваясь более безопасного будущего для всего Ближнего Востока. 7 октября не может повториться – ни на одной из израильских границ. Израиль обязан защищать своих граждан, и мы защитим их – любой ценой".