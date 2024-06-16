Разрешены к публикации имена двоих бойцов ЦАХАЛа, погибших в бою с террористами

Разрешены к публикации имена двоих военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших в бою с террористами в секторе Газы.

Это сержант Шалом Менахем, 21 год, из Бейт-Эля, боец 601-го батальона 401-й бригады, погибший 15 июня в бою в районе Таль ас-Султан, к западу от Рафиаха, на юге сектора Газы.

И старший сержант Цур Авраам, 22 года, из Модиина – Маккабим-Реут, боец спецназа бригады "Нахаль", погибший в бою на юге сектора Газы. Похороны сержанта Цура Авраама состоятся в воскресенье, в 23:00, на кладбище в Модиине.