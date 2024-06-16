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Израиль

Разрешены к публикации имена двоих бойцов ЦАХАЛа, погибших в бою с террористами

время публикации: 16 июня 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 20:59
Шалом Менахем (21 год), Цур Авраам (22 года)
Пресс-служба ЦАХАЛа
Разрешены к публикации имена двоих военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших в бою с террористами в секторе Газы.
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешены к публикации имена двоих военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших в бою с террористами в секторе Газы.

Это сержант Шалом Менахем, 21 год, из Бейт-Эля, боец 601-го батальона 401-й бригады, погибший 15 июня в бою в районе Таль ас-Султан, к западу от Рафиаха, на юге сектора Газы.

И старший сержант Цур Авраам, 22 года, из Модиина – Маккабим-Реут, боец спецназа бригады "Нахаль", погибший в бою на юге сектора Газы. Похороны сержанта Цура Авраама состоятся в воскресенье, в 23:00, на кладбище в Модиине.

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