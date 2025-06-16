Ронен Бар покинул должность главы ШАБАКа

Ронен Бар завершил каденцию на посту главу Общей службы безопасности (ШАБАК).

Обязанности главы ШАБАКа временно исполняет Ш., один из заместителей Ронена Бара. Он останется в должности до тех пор, пока не будет назначен постоянный глава ШАБАКа.

"Я убежден, что его многолетний профессиональный опыт, приобретенный на различных должностях, которые он с успехом занимал, помогут ему верно направить деятельность организации и справиться с теми вызовами и задачами, которые перед ней стоят", – сказал Бар о своем временном преемнике.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара утвердила назначение Ш. на должность заместителя главы ШАБАКа. "Несмотря на то, что премьер-министр находится в состоянии конфликта интересов и воздерживается от того, чтобы передать полномочия по данному вопросу другому министру, я полагаю, что необходимо принять во внимание чрезвычайные обстоятельства, которые сложились, и предоставить возможность назначить исполняющего обязанности главы ШАБАКа", – говорится в заключении юридического советника правительства.