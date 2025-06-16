x
16 июня 2025
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июня 2025
|
16 июня 2025
|
последняя новость: 20:04
16 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объяснил удар по зданию государственного телеканала Ирана

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июня 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 19:46
ЦАХАЛ объяснил удар по зданию государственного телеканала Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, в котором объясняет нанесение удара по зданию в Тегеране, в котором располагается иранская радио- и телевещательная корпорация.

"ВВС ЦАХАЛа осуществили точный удар по медиацентру иранского режима, который использовался вооруженными силами Ирана для военной деятельности. Этот центр использовался вооруженными силами для планирования и осуществления военных операций под гражданским прикрытием с использованием технических и материальных средств центра".

ЦАХАЛ подчеркивает, что о предстоящем ударе было оповещено население, в том числе с помощью телефонных звонков. Чтобы насколько это возможно минимизировать ущерб гражданским лицам, была осуществлена точечная атака.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025

Министр обороны подтвердил нанесение удара по "Управлению пропаганды" иранского режима
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 июня 2025

Израиль нанес удар по редакции иранского государственного телеканала
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025

4-й день войны с Ираном: ВВС ЦАХАЛа атакуют ядерные и военные объекты