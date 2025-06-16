ЦАХАЛ объяснил удар по зданию государственного телеканала Ирана

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, в котором объясняет нанесение удара по зданию в Тегеране, в котором располагается иранская радио- и телевещательная корпорация.

"ВВС ЦАХАЛа осуществили точный удар по медиацентру иранского режима, который использовался вооруженными силами Ирана для военной деятельности. Этот центр использовался вооруженными силами для планирования и осуществления военных операций под гражданским прикрытием с использованием технических и материальных средств центра".

ЦАХАЛ подчеркивает, что о предстоящем ударе было оповещено население, в том числе с помощью телефонных звонков. Чтобы насколько это возможно минимизировать ущерб гражданским лицам, была осуществлена точечная атака.