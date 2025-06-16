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Израиль

Министр обороны подтвердил нанесение удара по "Управлению пропаганды" иранского режима

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 16 июня 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 19:48
Министр обороны подтвердил нанесение удара по "Управлению пропаганды" иранского режима
Wikipedia.org. Фото: khamenei.ir

Министр обороны Исраэль Кац в своем блоге в соцсети Х подтвердил нанесение удара израильскими ВВС по иранской радио- и телевещательной корпорации, которую назвал "управлением пропаганды и подстрекательства иранского режима".

Исраэль Кац также отметил, что ЦАХАЛ предупредил о предстоящих ударах в этом районе Тегерана, чтобы иранцы имели возможность эвакуироваться.

"Мы будем преследовать иранского диктатора повсюду", – написал Кац.

Израиль
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