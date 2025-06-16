Министр обороны подтвердил нанесение удара по "Управлению пропаганды" иранского режима
время публикации: 16 июня 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 19:48
Министр обороны Исраэль Кац в своем блоге в соцсети Х подтвердил нанесение удара израильскими ВВС по иранской радио- и телевещательной корпорации, которую назвал "управлением пропаганды и подстрекательства иранского режима".
Исраэль Кац также отметил, что ЦАХАЛ предупредил о предстоящих ударах в этом районе Тегерана, чтобы иранцы имели возможность эвакуироваться.
"Мы будем преследовать иранского диктатора повсюду", – написал Кац.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025