Министр обороны подтвердил нанесение удара по "Управлению пропаганды" иранского режима

Министр обороны Исраэль Кац в своем блоге в соцсети Х подтвердил нанесение удара израильскими ВВС по иранской радио- и телевещательной корпорации, которую назвал "управлением пропаганды и подстрекательства иранского режима".

Исраэль Кац также отметил, что ЦАХАЛ предупредил о предстоящих ударах в этом районе Тегерана, чтобы иранцы имели возможность эвакуироваться.

"Мы будем преследовать иранского диктатора повсюду", – написал Кац.